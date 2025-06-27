Стало известно расписание 1-го тура французской лиги 1 сезона-2025/26

Французская лига 1 опубликовала расписание первого тура сезона-2025/26.

В первом матче нового сезона «ПСЖ», являющийся действующим чемпионом Франции, сыграет с «Нантом». За команду выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

«Монако» Александра Головина в первом туре встретится с «Гавром», который в межсезонье покинул еще один россиянин Далер Кузяев.

Матчи 1-го тура лиги 1:

«Ренн» — «Марсель»;

«Ланс» — «Лион»;

«Брест» — «Лилль»;

«Ницца» — «Тулуза»;

«Анже» — «Пари ФК»;

«Мец» — «Страсбург»;

«Осер» — «Лорьян»;

«Монако» — «Гавр»;

«Нант» — «ПСЖ».