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Сегодня, 13:35

Стало известно о состоянии получившего серьезную травму хавбека «Лилля» Гомеша

Виктория Кравченко
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Анжел Гомеш.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Лилля» Анжел Гомеш прошел медобследование, которое не выявило у него серьезных травм, сообщает RMC.

Футболист получил повреждение в матче 1-го тура лиги 1 с «Реймсом». После столкновения с хавбеком «Реймса» Амаду Коне футболист ударил голову и упал на газон. Гомешу некоторое время оказывали медицинскую помощь, затем его увезли в больницу. Из-за травмы футболиста игра растянулась более чем на полчаса.

В больнице Гомешу наложили шов на губу, после чего он встал на ноги. 23-летний англичанин в ближайшее время не вернется на поле.

В прошлом сезоне лиги 1 23-летний футболист провел 31 матч, сделав 8 результативных передач.

ФК Лилль
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