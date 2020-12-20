Стало известно, кто может заменить Тухеля в «ПСЖ»
14:55
Тренеры Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино могут занять место Томаса Тухеля в «ПСЖ», сообщает ESPN.
По данным источника, 47-летний специалист может покинуть парижский клуб в ближайшее время, так как результаты команды не устраивают руководство «ПСЖ». Клуб занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1, отставая от лидирующего «Лиона» на 2 балла.
Отметим, что Аллегри и Почеттино без работы с 2019 года.
Сегодня, 20 декабря, «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лиллем» в 16-м туре чемпионата Франции. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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