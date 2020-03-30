Стало известно, какие убытки может потерпеть «ПСЖ» в связи с пандемией коронавируса

«ПСЖ» понесет серьезные финансовые потери в случае, если сезон-2019/20 будет завершен в июне, сообщает Paris Fans со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, парижский клуб может потерять до 215 миллионов евро. «ПСЖ» серьезно потеряет в финансовом плане из-за отсутствия доходов с телеправ и Лиги чемпионов. В случае, если 5 оставшихся матчей парижан в сезоне-2019/20 пройдут при пустых трибунах, то доходы клуба от игровых дней снизятся на 30 миллионов евро. Также, упадут на 30 процентов и доходы от продажи вип-мест на трибунах (в сезоне-2019/20 «ПСЖ» заработал на этом 105 миллионов евро).

Сезон-2019/20 во Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.