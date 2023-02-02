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Сегодня, 05:20

Мбаппе — после замены: «Мне очень больно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кильян Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Издание RMC Sport опубликовало слова футболиста после замены.

«Мне очень больно», — сказал Мбаппе медицинскому персоналу «ПСЖ» по пути в раздевалку.

24-летний француз был заменен на 21-й минуте встречи на Уго Экитике. Мбаппе получил удар в область колена и оказался на газоне.

В начале игры с «Монпелье» форвард не смог реализовать пенальти.

1&nbsp;февраля. &laquo;Монпелье&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Кильян Мбаппе на&nbsp;газоне. Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 16 3 2 52-16 51
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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38 тур
1.02 21:00
Анже – Аяччо
 1 : 2
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 0 : 0
1.02 21:00
Нант – Марсель
 0 : 2
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 4 : 2
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 4 : 1
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 0 : 1
1.02 23:00
Лион – Брест
 0 : 0
1.02 23:00
Монако – Осер
 3 : 2
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 1 : 3
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 3 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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