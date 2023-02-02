Мбаппе — после замены: «Мне очень больно»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил травму в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1). Издание RMC Sport опубликовало слова футболиста после замены.

«Мне очень больно», — сказал Мбаппе медицинскому персоналу «ПСЖ» по пути в раздевалку.

24-летний француз был заменен на 21-й минуте встречи на Уго Экитике. Мбаппе получил удар в область колена и оказался на газоне.

В начале игры с «Монпелье» форвард не смог реализовать пенальти.