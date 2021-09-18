Стали известны условия продления контракта Месси с «ПСЖ»
Нападающий Лионель Месси летом подписал контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1». Ранее сообщалось, что договор может быть продлен по желанию игрока. Однако, по данным RMC, это не одностороннее соглашение, так что клуб также должен одобрить продление договора на сезон.
Ранее стало известно, что оклад 34-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро после вычетов налогов. При этом 1 млн евро из этого оклада — в криптовалюте. За второй и третий сезоны, проведенные в парижском клубе, Месси получит бонусы за лояльность по 10 млн за год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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