Стали известны условия, при которых Перес купит Мбаппе в «Реал»

Президент футбольного клуба «Реал» Мадрид Флорентино Перес сообщил о намерении приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но при соблюдении определенных условий, сообщает Defensa Central.

По данным источника, необходимо соблюдение правил клуба по маркетинговым и рекламным операциям. А также зарплата Мбаппе не будет такой же высокой, как в «ПСЖ».