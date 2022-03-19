Стали известны подробности болезни Месси. Футболист заразился гриппом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустил две последних тренировки команды. Он заболел гриппом, сообщает L'Equipe.

В сезоне-2021/22 Месси забил 7 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится завтра, 20 марта. Начало — в 15.00 (мск).

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года после завершения контракта. 10 августа форвард подписал соглашение с французским клубом «ПСЖ» до конца сезона-2022/23.