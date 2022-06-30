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Сегодня, 07:50

Стали известны главные трансферные цели «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» определился с трансферами на ближайшее летнее окно, пишет журналист Фабрицио Романо. Ранее парижане договорились о контракте с полузащитником «Порту» Витиньей.

По данным источника, клуб также намерен этим летом подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкиньяра. Первому «ПСЖ» предложил Саншешу соглашение до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Приобретение Шкиньяра «ПСЖ» готов рассмотреть за 60 миллионов евро, «Интер», которому принадлежит игрок, хочет получить 70 миллионов евро за него.

Милан Шкриньяр
Ренату Саншеш
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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