Стали известны главные трансферные цели «ПСЖ»

«ПСЖ» определился с трансферами на ближайшее летнее окно, пишет журналист Фабрицио Романо. Ранее парижане договорились о контракте с полузащитником «Порту» Витиньей.

По данным источника, клуб также намерен этим летом подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкиньяра. Первому «ПСЖ» предложил Саншешу соглашение до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Приобретение Шкиньяра «ПСЖ» готов рассмотреть за 60 миллионов евро, «Интер», которому принадлежит игрок, хочет получить 70 миллионов евро за него.