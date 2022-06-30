Стали известны главные трансферные цели «ПСЖ»
«ПСЖ» определился с трансферами на ближайшее летнее окно, пишет журналист Фабрицио Романо. Ранее парижане договорились о контракте с полузащитником «Порту» Витиньей.
По данным источника, клуб также намерен этим летом подписать полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкиньяра. Первому «ПСЖ» предложил Саншешу соглашение до 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.
Приобретение Шкиньяра «ПСЖ» готов рассмотреть за 60 миллионов евро, «Интер», которому принадлежит игрок, хочет получить 70 миллионов евро за него.
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3
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4
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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