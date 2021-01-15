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Стала известна зарплата Покеттино в «ПСЖ»

10:33
Маурисио Покеттино. Фото ФК «ПСЖ»., Twitter
Маурисио Покеттино. Фото ФК «ПСЖ»., Twitter
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Новый лавный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино получит 6,3 миллиона евро по итогам первого сезона в Париже, сообщает Le Parisien.

В следующем году специалист заработает 7,5 млн евро, а еще через год — 8,04 миллиона.

Со следующего сезона Покеттино будет получать в два раза больше, чем в свое время получал предыдущий тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Ранее сообщалось о том, что в виде компенсации за досрочное расторжение соглашения немец получит шесть миллионов евро.

Тухель возглавил «Пари Сен-Жермен» в июле 2018 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции и впервые в своей истории дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Баварии».

Напомним, Покеттино в конце ноября 2019 года покинул «Тоттенхэм» и с тех пор оставался без работы. Под руководством аргентинского специалиста «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019, где уступили «Ливерпулю».

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