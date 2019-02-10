Стала известна зарплата Паредеса в "ПСЖ"

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг зарплат футболистов лиги 1. Экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес, в январе перешедший в "ПСЖ", зарабатывает 610 тысяч евро в месяц - он занимает 12-е место в данном списке, опережая таких игроков, как Юлиан Дракслер ("ПСЖ", 600 тысяч евро), Сеск Фабрегас ("Монако", 600 тысяч евро), Марио Балотелли ("Марсель", 500 тысяч евро).

В топ-3 входят форварды "ПСЖ": Неймар (3,06 миллиона евро в месяц), Кильян Мбаппе (1,73 миллиона евро в месяц) и Эдинсон Кавани (1,50 миллиона евро в месяц).

Напомним, Паредес перешел в "ПСЖ" 29 января. Всего в текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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