Стала известна зарплата Головина в "Монако"

Французское издание L’Équipe опубликовало рейтинг зарплат футболистов "Монако". Самым высокооплачиваемым игроком монегасков является форвард Радамель Фалькао (750 тысяч евро в месяц). Российский хавбек красно-белых Александр Головин зарабатывает 225 тысяч евро в месяц - он занимает 7-е место в данном рейтинге.
Топ-10 выглядит так:
1. Радамель Фалькао - 750 тысяч евро
2. Сеск Фабрегас - 600 тысяч евро
3. Камиль Глик - 290 тысяч евро
4. Стеван Йоветич - 280 тысяч евро
5. Рони Лопеш - 280 тысяч евро
6. Джибриль Сидибе - 240 тысяч евро
7. Александр Головин - 225 тысяч евро
8. Насер Шадли - 215 тысяч евро
9. Даниэль Субашич - 190 тысяч евро
10. Налду - 170 тысяч евро
Напомним, Головин присоединился к "Монако" летом 2018 года. В составе монегасков он провел 20 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативным пасом.