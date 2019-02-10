Стала известна зарплата Головина в "Монако"

Французское издание L’Équipe опубликовало рейтинг зарплат футболистов "Монако". Самым высокооплачиваемым игроком монегасков является форвард Радамель Фалькао (750 тысяч евро в месяц). Российский хавбек красно-белых Александр Головин зарабатывает 225 тысяч евро в месяц - он занимает 7-е место в данном рейтинге.

Топ-10 выглядит так:

1. Радамель Фалькао - 750 тысяч евро

2. Сеск Фабрегас - 600 тысяч евро

3. Камиль Глик - 290 тысяч евро

4. Стеван Йоветич - 280 тысяч евро

5. Рони Лопеш - 280 тысяч евро

6. Джибриль Сидибе - 240 тысяч евро

7. Александр Головин - 225 тысяч евро

8. Насер Шадли - 215 тысяч евро

9. Даниэль Субашич - 190 тысяч евро

10. Налду - 170 тысяч евро

Напомним, Головин присоединился к "Монако" летом 2018 года. В составе монегасков он провел 20 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативным пасом.

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