Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе
Агенты форварда Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры для урегулирования ситуации с задолженностью парижан перед футболистом по зарплате в размере 100 миллионов евро, сообщает Marca.
По информации источника, скорее всего, стороны смогут договориться, и как только их адвокаты придут к соглашению, «ПСЖ» выплатит Мбаппе всю сумму.
Ранее L`Equipe сообщило, что Мбаппе потребовал с теперь уже бывшего клуба, «ПСЖ», 100 миллионов евро. Эти деньги парижане не выплатили ему после того, как форвард отказался продлевать контракт и ушел в статусе свободного агента. В сумму включена зарплата за апрель и май, а также бонус за лояльность.
Мбаппе играл в «ПСЖ» с 2017 года — он перешел из «Монако» за 180 миллионов евро. Француз стал лучшим бомбардиром в истории парижан (256 голов), выиграл 15 трофеев (включая шесть чемпионских титулов) и пять раз признавался игроком года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
|0
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2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
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Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -