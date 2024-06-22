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Сегодня, 14:16

Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе

Виктория Кравченко
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Мбаппе и Нассер Аль-Хелаифи.
Фото AFP

Агенты форварда Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры для урегулирования ситуации с задолженностью парижан перед футболистом по зарплате в размере 100 миллионов евро, сообщает Marca.

По информации источника, скорее всего, стороны смогут договориться, и как только их адвокаты придут к соглашению, «ПСЖ» выплатит Мбаппе всю сумму.

Ранее L`Equipe сообщило, что Мбаппе потребовал с теперь уже бывшего клуба, «ПСЖ», 100 миллионов евро. Эти деньги парижане не выплатили ему после того, как форвард отказался продлевать контракт и ушел в статусе свободного агента. В сумму включена зарплата за апрель и май, а также бонус за лояльность.

Мбаппе играл в «ПСЖ» с 2017 года — он перешел из «Монако» за 180 миллионов евро. Француз стал лучшим бомбардиром в истории парижан (256 голов), выиграл 15 трофеев (включая шесть чемпионских титулов) и пять раз признавался игроком года.

Килиан Мбаппе готов отсудить у &laquo;ПСЖ&raquo; задолженность по&nbsp;зарплате. Мбаппе требует от «ПСЖ» 100 миллионов евро — это зарплата за два месяца и бонус за лояльность. Дойдет до суда?
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
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