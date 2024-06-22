Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе

Агенты форварда Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры для урегулирования ситуации с задолженностью парижан перед футболистом по зарплате в размере 100 миллионов евро, сообщает Marca.

По информации источника, скорее всего, стороны смогут договориться, и как только их адвокаты придут к соглашению, «ПСЖ» выплатит Мбаппе всю сумму.

Ранее L`Equipe сообщило, что Мбаппе потребовал с теперь уже бывшего клуба, «ПСЖ», 100 миллионов евро. Эти деньги парижане не выплатили ему после того, как форвард отказался продлевать контракт и ушел в статусе свободного агента. В сумму включена зарплата за апрель и май, а также бонус за лояльность.

Мбаппе играл в «ПСЖ» с 2017 года — он перешел из «Монако» за 180 миллионов евро. Француз стал лучшим бомбардиром в истории парижан (256 голов), выиграл 15 трофеев (включая шесть чемпионских титулов) и пять раз признавался игроком года.