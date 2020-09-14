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Спортивный директор «ПСЖ» раскритиковал своих игроков за несдержанность в матче с «Марселем»

10:44
13 сентября. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Стычка игроков. Фото Twitter.
13 сентября. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Стычка игроков. Фото Twitter.
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал игроков парижского клуба за поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1). В конце встречи футболисты обеих команд устроили массовую потасовку.

— Мы сошли с ума. Я даже не хочу это комментировать — на видеозаписях видно, что произошло, — - цитирует функционера L'Equipe. — У нас есть проблемы с дисциплиной. 14 желтых карточек и 5 красных свидетельствуют о том, что игра вышли из-под контроля.

Возможно, судья в какой-то мере действовал не совсем логично, но я не собираюсь защищать поведение наших игроков. Потасовка была очень серьезной. Мы разберемся с этим вместе с командой.

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