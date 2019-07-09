Спортивный директор "ПСЖ" - подробно о возможном переходе Неймара в "Барселону"

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о вероятности возвращении форварда Неймара в "Барселону". Накануне он не прибыл в расположение команды для подготовки к сезону. По словам Леонардо, все разговоры о переходе пока имеют поверхностный характер.

– Мы не получали предложения по Неймару, – цитирует Леонардо getfootballnewsfrance.com. – Однако у нас были поверхностные контакты с "Барселоной". Это правда. Они сказали, что хотят купить его, однако мы не хотим продавать.

Это сказал президент Бартомеу. Однако мы не увидели того, что "Барселона" действительно в состоянии купить его.

– Какие условия для продажи?

– Мы должны обсуждать и вести переговоры на этот счет. На этом все. Больше никаких вопросов про Неймара.

– Есть время, к которому ситуация с ним должна разрешиться?

– Это важный вопрос. Случится трансфер или нет, это изменит многие вещи. Потенциальная сделка такого размера – это не только вопрос чувств, это финансовый вопрос.

– Все-таки Неймар может уйти уже этим летом?

– Неймар может уйти, если предложение по нему всех устроит. Но на сегодняшний день мы не знаем, хочет ли его кто-то купить и за какую цену. Конечно, такое не происходит в один день.

– "ПСЖ" не намерен удерживать Неймара любой ценой?

– "ПСЖ" хочет рассчитывать на игроков, которые хотят остаться и построить что-то большое. Нам не нужны игроки, которые считают, что, оставаясь, делают клубу одолжение.

У нас нет плана "с Неймаром" или "без Неймара". Рельность такова, что у него контракт с "ПСЖ". Сегодня предложения нет.