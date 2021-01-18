Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что думает о будущем нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Сроки контрактов обоих футболистов истекают летом 2022 года.

«Думаю, они убедились, что «ПСЖ» — отличное место для игроков с большими амбициями. Нам нужно договориться с игроками, учитывая их желания и требования. Но просить их: «Пожалуйста, останьтесь, мы не будем». Все сложнее.



Останется тот, кто действительно этого хочет. Мы с ними регулярно общаемся. У меня предчувствие, что все получится», — цитирует Леонардо France Football.

После 20 туров чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице.