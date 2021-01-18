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Спортивный директор «ПСЖ» — о будущем Неймара и Мбаппе: «Умолять остаться никого не будем»

17:03
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что думает о будущем нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Сроки контрактов обоих футболистов истекают летом 2022 года.

«Думаю, они убедились, что «ПСЖ» — отличное место для игроков с большими амбициями. Нам нужно договориться с игроками, учитывая их желания и требования. Но просить их: «Пожалуйста, останьтесь, мы не будем». Все сложнее.

Останется тот, кто действительно этого хочет. Мы с ними регулярно общаемся. У меня предчувствие, что все получится», — цитирует Леонардо France Football.

После 20 туров чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице.

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