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Спортивный директор «ПСЖ» хочет видеть Гомеса в команде

15:10
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«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Алехандро Гомесу, сообщает France Football.

По данным источника, в 32-летнем аргентинце заинтересован спортивный директор парижан Леонардо. Функционер следит за результатами игрока. Вероятно, «ПСЖ» попытается купить форварда в зимнее трансферное окно.

Соглашение Гомеса с «Аталантой» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Италии, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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