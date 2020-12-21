Спортивный директор «ПСЖ» хочет видеть Гомеса в команде

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Алехандро Гомесу, сообщает France Football.

По данным источника, в 32-летнем аргентинце заинтересован спортивный директор парижан Леонардо. Функционер следит за результатами игрока. Вероятно, «ПСЖ» попытается купить форварда в зимнее трансферное окно.

Соглашение Гомеса с «Аталантой» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Италии, отметившись 4 голами и 2 ассистами.