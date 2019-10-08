Спортивный директор «Лилля»: «Готов сотрудничать с Жозе Моуринью»

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш признался, что мог бы оставить французский клуб, если бы получил предложение от Жозе Моуринью.

— Я знаю Моуринью очень хорошо, он для меня как брат. Он замечательный человек и лучший тренер в мире, — заявил Кампуш в интервью Sky Sports. — Если бы он позвонил мне и позвал меня в свой будущий клуб спортивный директором, я бы откликнулся.

Футболу нужен такой человек, как Жозе, с такой сильной энергетикой и харизмой. Считаю, что в следующем клубе Моуринью проявит все свои лучшие качества.

Кампуш работал в «Реале» скаутом в сезоне-2012/13 годы в скауты. В том сезоне команду возглавлял Жозе Моуринью. С 2013 года по 2016-й год Кампуш работал техническим директором «Монако», в 2017-м он перешел в «Лилль».