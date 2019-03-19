Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ", сообщает официальный сайт суда. Парижский клуб оспаривал решение о возобновлении расследования по финансовому фэйр-плей.

Парижский клуб пожаловался в CAS, так как УЕФА 13 июня 2018 года закрыл расследование в отношении "ПСЖ", но 3 октября вновь открыл дело в связи с новыми фактами о возможных нарушениях, хотя объявлено об этом было еще 22 июня.

По регламенту УЕФА, организация могла вновь открыть дело на протяжении десяти дней после его закрытия. Таким образом, УЕФА нарушил собственный регламент. CAS согласился с аргументами "ПСЖ" и принял решение в пользу французского клуба.

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