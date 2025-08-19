Sport24: Кварацхелия помогает Забарному и Сафонову в коммуникации

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия помогает в коммуникации вратарю Матвею Сафонову и защитнику Илье Забарному, сообщает Sport24.

«На тренировках Сафонову с Забарным помогает Хвича Кварацхелия. Он тоже говорит по-русски, и это снимает барьеры в общении. В игровых эпизодах они используют английский. Впрочем, дружбы между Забарным и Сафоновым нет — исключительно рабочие отношения», — цитирует Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Также, согласно источнику, российский голкипер заявил о готовности помогать украинскому защитнику в адаптации в новом клубе, несмотря на конфликт между государствами.

16 августа Sport.fr сообщал, что между Сафоновым и Забарным состоялся разговор по поводу переходу защитника в парижский клуб. По информации Paris No Limit, футболисты летели на соседних креслах на матч Суперкубка УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, пенальти 4:3).