"Спасибо за ваш вклад в "Монако". Фалькао поблагодарил Васильева

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао поблагодарил бывшего вице-президента монегасков Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

- Вадим, спасибо за ваш вклад в "Монако", который вы вносили все эти годы! Желаю вам всего наилучшего в будущей деятельности! - написал Фалькао в своем Инстаграме.

Васильев руководил монегасками с 2013 года. Под его руководством "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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