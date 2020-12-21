Сотрудник «Лорьяна» умер в больнице

Трагедия унесла жизнь сотрудника стадиона «Мустуар» во Франции, сообщает L'Equipe.

После матча 16-го тура лиги 1 «Лорьян» — «Ренн» (0:3) на рабочего упала конструкция с лампами для обогрева газона на арене. Мужчина был доставлен в больницу, но вскоре скончался.

Спортивный юрист Тьерри Грантурко написал в Twitter, что погибший был агрономом и долгие годы работал в «Лорьяне». У мужчины остались трое детей.