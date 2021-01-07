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Состоялась жеребьевка Кубка Франции, «Монако» Головина узнал возможных соперников

20:40

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции в сетке команд лиг 1 и 2. 30 команд сформируют 15 пар. «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, встретится на выезде с победителем противостояния «Клермонт» — «Гренобль».

Игры пройдут в период 9-11 февраля.

К 15 победителям матчей из другой половины сетки добавятся 17 победителей 1/32 финала низших лиг, и начиная с 1/16 финала жеребьевка будет общей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/highest/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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