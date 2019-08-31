Соперник «Зенита» «Лион» потерял очки с «Бордо»

«Лион» и «Бордо» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции — 1:1.

«Лион» — соперник «Зенита» по групповомау турниру Лиги чемпионов. Петербуржцы сыграют с французским клубом 5 ноября в гостях и 27 ноября дома.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

«Лион» — «Бордо» — 1:1 (1:0)

Голы: Депай, 31 (1:0). Бриан, 67 (1:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Тете, Андерсен, Рейне-Аделаида (Тузар, 65), Тиагу Мендес, Ауар, Депай (Жан Лукас, 88), Корне (Траоре, 78), Террье.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Кватенг, Отавиу, Тшуамени (Адли, 73), Бриан (Маджа, 86), Де Превиль, Хван Ый Джо (Бенраху, 75), Калу.

Предупреждения: Рейне-Аделаида, 13. Хван Ый Джо, 15. Тиагу Мендес, 30. Калу, 40. Отавиу, 69. Андерсен, 74.

Удаление: Тиагу Мендес, 62.

Судья: Готье.

31 августа. Лион. Стадион «Люмьер».