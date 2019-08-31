Соперник «Зенита» «Лион» потерял очки с «Бордо»
«Лион» и «Бордо» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции — 1:1.
«Лион» — соперник «Зенита» по групповомау турниру Лиги чемпионов. Петербуржцы сыграют с французским клубом 5 ноября в гостях и 27 ноября дома.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
«Лион» — «Бордо» — 1:1 (1:0)
Голы: Депай, 31 (1:0). Бриан, 67 (1:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Тете, Андерсен, Рейне-Аделаида (Тузар, 65), Тиагу Мендес, Ауар, Депай (Жан Лукас, 88), Корне (Траоре, 78), Террье.
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Кватенг, Отавиу, Тшуамени (Адли, 73), Бриан (Маджа, 86), Де Превиль, Хван Ый Джо (Бенраху, 75), Калу.
Предупреждения: Рейне-Аделаида, 13. Хван Ый Джо, 15. Тиагу Мендес, 30. Калу, 40. Отавиу, 69. Андерсен, 74.
Удаление: Тиагу Мендес, 62.
Судья: Готье.
31 августа. Лион. Стадион «Люмьер».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/