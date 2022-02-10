Со счета Неймара украли 37 тысяч евро. Преступника арестовали

Со счета нападающего сборной Бразилии Неймара украли 37 тысяч евро

Полиция штата Сан-Паулу арестовала мужчину, который обвиняется в краже с банковского счета нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, сообщает Marca 10 февраля.

По информации источника, 20-летний мужчина украл со счета Неймара 37 тысяч евро.

Отмечается, что задержанный состоял в преступной группе, занимающейся мошенничеством путем незаконных операций.

Личности других людей, участвовавших в аферах, также установлены.