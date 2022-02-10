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Сегодня, 18:18

Со счета Неймара украли 37 тысяч евро. Преступника арестовали

Со счета нападающего сборной Бразилии Неймара украли 37 тысяч евро
Карен Саркисян
Корреспондент

Полиция штата Сан-Паулу арестовала мужчину, который обвиняется в краже с банковского счета нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, сообщает Marca 10 февраля.

По информации источника, 20-летний мужчина украл со счета Неймара 37 тысяч евро.

Отмечается, что задержанный состоял в преступной группе, занимающейся мошенничеством путем незаконных операций.

Личности других людей, участвовавших в аферах, также установлены.

Источник: https://www.marca.com/en/football/ligue-1/2022/02/10/6204eaf0268e3e4d668b4581.html
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 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
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 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
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 Брест 23 7 7 9 28-35 28
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 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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