На этой неделе во Франции было достигнуто соглашение о снижении зарплат игроков. Если 70 процентов зарплаты — это менее 10 тысяч евро в месяц, то зарплата остается прежней, от 10 до 20 тысяч — зарплата снизится на 20 процентов, от 20 до 50 тысяч — на 30 процетов, от 50 до 100 тысяч — на 40 процентов, от 100 тысяч — на 50 процентов.

Портал Made In Foot посчитал, что «Монако», который является в лиге 1 вторым клубом после «ПСЖ» по зарплатной ведомости, благодаря такому соглашению сэкономит за месяц почти 1,8 миллиона евро. В видеоролике, опубликованном по этому поводу, говорится, что зарплата российского полузащитника Александра Головина снизится на 85 750 евро.

Отмечается, что неоплаченный остаток будет возвращен игрокам после окончания сезона.