«Смотрите, кто вернулся». Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам в общей группе парижан, сообщила пресс-служба клуба.

«Посмотрите, кто вернулся», — говорится в Twitter «ПСЖ».

В матче лиги 1, который прошел 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле в слезах и на носилках. С тех пор футболист восстанавливался.

Сообщалось, что «ПСЖ» готовит новый контракт для нападающего. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.