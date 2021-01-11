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«Смотрите, кто вернулся». Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ»

16:00
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам в общей группе парижан, сообщила пресс-служба клуба.

«Посмотрите, кто вернулся», — говорится в Twitter «ПСЖ».

В матче лиги 1, который прошел 13 декабря, хавбек лионцев Тиагу Мендес сделал жесткий подкат под бразильца, за что получил красную карточку. Неймар покинул поле в слезах и на носилках. С тех пор футболист восстанавливался.

Сообщалось, что «ПСЖ» готовит новый контракт для нападающего. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

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