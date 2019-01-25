СМИ: Жардим приступит к работе в "Монако" в матче с "Генгамом"

Леонарду Жардим в шаге от возвращения на пост главного тренера "Монако". По данным L'Equipe, он приступит к работе с клубом на матче Кубка французской лиги против "Генгама", 29 января. В игре чемпионата Франции против "Дижона" монегасков будет возглавлять и.о. главного тренера Франк Пасси.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год и был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Накануне он был отстранен от работы с основной командой.

Под руководством Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в 2017 году. В текущем сезоне клуб идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета команды с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин.