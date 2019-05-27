СМИ: Виллаш-Боаш согласовал контракт с "Марселем"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш близок к назначению в "Марсель".

Португальский специалист заключил двухлетнее соглашение с французским клубом, по которому будет получать 600 тысяч евро в месяц (7,2 миллиона в год), утверждает France Football.

По информации издания, в "Зените" 41-летний тренер зарабатывал 8,5 миллиона евро в год, в "Шанхай Шангане" – 12 миллионов.

О назначении Виллаша-Боаша будет объявлено в ближайшее время.

Ранее главный тренер "Марселя" Руди Гарсия объявил, что покинет команду по завершении сезона в связи с непопаданием клуба в еврокубки.