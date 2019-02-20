СМИ: Верратти собирается заключить новый контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти собирается продлить контракт с клубом. Как утверждает ParisTeam, новое соглашение с 26-летним итальянцем будет рассчитано до 2024 года.

Действующий контракт Верратти с "ПСЖ" истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает итальянца в 70 миллионов евро.

Верратти выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В составе красно-синих он пять раз становился чемпионом Франции. В текущем сезоне Верратти провел 23 матча за парижан и не отметился результативными действиями.

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