СМИ: Венгер может вернуться к работе в течение месяца

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в течение месяца может возглавить новый клуб, сообщает Daily Mail, ссылаясь на Times.

По информации СМИ, Венгер скучает по повседневной работе. Сообщается, что у 69-летнего французского специалиста есть четыре предложения о работе

Также отмечается, что 69-летний французский специалист не готов принимать предложения из АПЛ в связи с тем, что тренировал "Арсенал" в течение 22 лет.

Отметим, что ранее Венгера сватали в "Баварию", "Милан" и "Реал"​.