СМИ: тренер сборной Бразилии Силвинью возглавит "Лион"

Ассистент главного тренера сборной Бразилии Силвинью станет новым главным тренером "Лиона", утверждает журналист Эдуардо Габардо в Твиттере. Ради подписания контракта он не поехал с национальной командой на Кубок Америки.

- Силвинью не едет с нами на Кубок Америки. Он присоединится к сильному европейскому клубу, - сказал технический директор сборной Бразилии Эду.

Силвинью ранее входил в тренерский штаб ряда бразильских клубов, а также итальянского "Интера". В сборной Бразилии он работает с 2016 года. В бытность футболистом он защищал цвета "Коринтианса", "Арсенала", "Сельты", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

На данный момент "Лион" возглавляет Брюно Женезьо. Команда занимает третье место в чемпионате Франции и с большой вероятностью попадет в Лигу чемпионов.