СМИ: Тиагу Мотта покинет юношескую команду "ПСЖ" после четырех месяцев работы

Тиагу Мотта покинет пост главного тренера юношеской команды "ПСЖ" для игроков до 19 лет, сообщает L'Equipe. Ему предлагали должность посла команды, но он ответил отказом.

Бывший полузащитник клуба возглавил юношескую команду в середине февраля этого года. В мае появилась информация, что он покинет "ПСЖ" из-за конфликта со спортивным директором Антеро Энрике. Этим летом должность спортивного директора занял хороший знакомый и соотечественник Мотты Леонардо, но это не повлияло на уход Мотты.