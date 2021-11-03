СМИ сообщили, что Ванда Нара вновь решила расстаться с Икарди

Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, приняла решение расстаться с игроком, сообщает ряд источников в Аргентине.

По данным Infocielo, на решение Ванды повлияло то, что форвард планировал встретиться со своей любовницей, аргентинской актрисой и моделью Чиной Суарес в Париже. Это, по имеющейся информации, заставило ее изменить решение и настоять на разводе.

О своей беседе с Нарой на эту тему рассказала актриса Янина Латоре. По ее словам, Икарди отрицал свою вину и утверждал, что он не планировал встречу, а Суарес сама его преследовала.

Ранее Ванда объявила, что они с мужем были на грани развода, но все же помирились. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала совместное фото. В пользу версии о расставании говорит то, что это сообщение, как и другие совместные фото в Instagram жены футболиста на данный момент удалены.