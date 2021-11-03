СМИ сообщили, что Ванда Нара вновь решила расстаться с Икарди
Ванда Нара, супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, приняла решение расстаться с игроком, сообщает ряд источников в Аргентине.
По данным Infocielo, на решение Ванды повлияло то, что форвард планировал встретиться со своей любовницей, аргентинской актрисой и моделью Чиной Суарес в Париже. Это, по имеющейся информации, заставило ее изменить решение и настоять на разводе.
О своей беседе с Нарой на эту тему рассказала актриса Янина Латоре. По ее словам, Икарди отрицал свою вину и утверждал, что он не планировал встречу, а Суарес сама его преследовала.
Ранее Ванда объявила, что они с мужем были на грани развода, но все же помирились. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала совместное фото. В пользу версии о расставании говорит то, что это сообщение, как и другие совместные фото в Instagram жены футболиста на данный момент удалены.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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