Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев впервые будет лично контролировать трансферную работу клуба в летнее трансферное окно.

Как утверждает Get French Football News, российский бизнесмен намерен прислушиваться к мнению только двух человек: главного тренера монегасков Леонарду Жардима и известного футбольного агента Жорже Мендеша. Рыболовлев также собирается отстранить от трансферной политики спортивного директора красно-белых Майкла Эменало.

AS Monaco owner Dmitry Rybolovlev will oversee transfer business himself for the 1st time ever in the summer window - will only listen to Jorge Mendes & Leonardo Jardim - intends to freeze Michael Emenalo out. https://t.co/XbPBg3rQTF – Get French Football News (@GFFN) 26 апреля 2019 г.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 32 очка после 33 туров.

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