Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев впервые будет лично контролировать трансферную работу клуба в летнее трансферное окно.
Как утверждает Get French Football News, российский бизнесмен намерен прислушиваться к мнению только двух человек: главного тренера монегасков Леонарду Жардима и известного футбольного агента Жорже Мендеша. Рыболовлев также собирается отстранить от трансферной политики спортивного директора красно-белых Майкла Эменало.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 32 очка после 33 туров.
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