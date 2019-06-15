СМИ: "ПСЖ" выставил на трансфер Шупо-Мотинга

"ПСЖ" собирается расстаться с нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом в летнее трансферное окно. Как сообщает Foot Mercato, "Фенербахче" и "Бешикташ" заинтересованы в приобретении 30-летнего камерунца.

Напомним, в минувшем сезоне Шупо-Мотинг стал автором невероятного промаха в матче со "Страсбуром". Он не смог отправить мяч в сетку с линии ворот.

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