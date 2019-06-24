СМИ: "ПСЖ" согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в "ПСЖ".

По информации сербского издания Blic, 24-летний футболист достиг договоренности по условиям контракта с парижанами. Также сообщается, что переговоры между клубами находятся в завершающей стадии.

Данные по сумме трансфера, продолжительности контракта и зарплате Милинковича-Савича остаются конфиденциальными.

В сезоне 2018/19 Сергей Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

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