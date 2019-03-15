СМИ: "ПСЖ" продлит контракт с Тухелем

"ПСЖ" собирается продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Как утверждает L'Equipe, новое соглашение с 45-летним специалистом будет рассчитано еще на один год.

Действующий контракт Тухеля с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года. Под руководством немца красно-синие выиграли Суперкубок Франции.

"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 74 очка после 27 туров. Парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала - они не смогли пройти "Манчестер Юнайтед".

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