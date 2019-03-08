СМИ: "ПСЖ" продлит контракт с Тухелем

"ПСЖ" хочет продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, информирует Le Parisien.

Парижане предложили немецкому специалисту новое соглашение до 2022 года с увеличением зарплаты. Ожидается, что Тухель даст ответ в течение двух недель.

Отмечается, невыход в четвертьфинал не повлиял на решение клуба. Парижане на последних минутах встречи пропустили гол с пенальти и выбыли из турнира.

Напомним, что действующий контракт Тухеля с "ПСЖ" рассчитано до июня 2020 года.

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