СМИ: "ПСЖ" предложил Неймару новый контракт

"ПСЖ" предложил новый контракт нападающему Неймару. Как утверждает Téléfoot, красно-синие рассчитывают продлить соглашение с 27-летним бразильцем еще на один год.

Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. Нападающий пока не принял новое предложение парижан. На него претендуют "Реал" и "Барселона".

Напомним, недавно Неймар стал фигурантом скандала: модель Наджила Триндади обвинила его в изнасиловании. В пятницу, 7 июня, бразилец в Рио-де-Жанейро дал показания по этому делу. Он явился в полицию на кресле-каталке, так как получил травму и выбыл на 4 недели.

"Он наркоман, его нужно посадить в тюрьму". Переписка модели, обвинившей Неймара в изнасиловании