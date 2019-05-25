СМИ: "ПСЖ" может продать Паредеса летом

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Le Parisien, в тренерском штабе красно-синих считают, что 24-летний аргентинец плохо взаимодействует с хавбеком Марко Верратти в центре поля. На его позицию парижане хотят приобрести полузащитника Маркеса Аллана из "Наполи".

"ПСЖ" хочет продать не только Паредеса, но и хавбека Юлиана Дракслера. Красно-синие купили аргентинца у "Зенита" в январе 2019 года за 47 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 52 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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