СМИ: "ПСЖ" готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире

"ПСЖ" планирует удержать в команде форварда Кильяна Мбаппе. Руководство клуба готово сделать француза самым высокооплачиваемым игроком в мире.

По информации El Mundo, "ПСЖ" предложит 20-летнему игроку обновленный контракт с заплатой свыше 40 миллионов евро. Примерно такую же сумму получает нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Также руководство клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с другим нападающим команды – Неймаром. Контракт обоих футболистов заканчивается в 2022 году.

​Ранее сообщалось о предметном интересе к Мбаппе со стороны "Реала". Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в этом трансфере.

В текущем сезоне Кильян Мбаппе провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.