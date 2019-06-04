СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, получил повестку в полицию, сообщает Globo Esporte. Его подозревают в изнасиловании.

Сообщается, что бразилец должен был дать показания 7 июня, но по просьбе Конфедерации футбола страны ему дали отсрочку, так как команда должна провести товарищеские матчи перед Кубком Америки. Форвард даст показания на следующей неделе, дата пока не определена. Кроме того, телефон игрока будет конфискован.

Ранее стало известно, что нападающему грозит до пяти лет тюрьмы. Как сообщает Globoesporte, 3 июня полиция начнет расследование и вызовет бразильца, а также девушку, которая обвиняет его в этом преступлении, для дачи показаний. Кроме того, будут изучены их мобильные телефоны.

Расследование будет проведено из-за того, что Неймар опубликовал интимные изображения девушки. В Бразилии подобное деяние считается преступлением, согласно статье 281-С Уголовного кодекса страны.

До этого девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

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