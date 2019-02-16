СМИ: Петров будет новым вице-президентом "Монако"

Бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом "Монако", информирует L'Equipe.

По данным издания, Петров ранее в футболе не работал, но имеет опыт проведения крупных сделок. Также известно о том, что он в хороших отношениях с владельцем красно-белых Дмитрием Рыболовлевым.

Напомним, Вадим Васильев был уволен с поста вице-президента "Монако" в среду, 14 февраля. Причиной послужили плохие результаты монегасков в текущем сезоне.

При Васильеве "Монако" становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.



"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

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