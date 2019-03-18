СМИ: Памела Андерсон вернулась к защитнику "Марселя" Рами

Известная актриса и модель Памела Андерсон возобновила отношения с защитником "Марселя" Адилем Рами, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к окружению актрисы.

Сообщается, что Рами и Андерсон вновь вместе уже несколько недель. Ранее они расстались после того, как футболист заговорил о свадьбе.

Тем не менее, утверждает издание, друзья Памелы сомневаются, что их роман продлится долго. Так, они обеспокоены тем, что спортсмен слишком увлечен ночными клубами и вечеринками.

Кроме того, окружение кинозвезды считает, что одной из причин разрыва ранее стало то, что игрок хотел оторвать актрису от ее семьи и друзей, чтобы она уделяла время ему.

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