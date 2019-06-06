СМИ: отец Неймара напал на фотографа

Отец нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара попал в конфликтную ситуацию после того, как форвард покинул расположение сборной из-за травмы, которая не позволит ему принять участие в Кубке Америки.

По прибытии в аэропорт отец Неймара столкнулся с фотографом, который хотел сделать несколько снимков футболиста, сообщает Mundo Deportivo. Он бросил камеру, но фотограф использовал для работы второй аппарат.

Форвард получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром (2:0)