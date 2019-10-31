СМИ: Новая зарплата Верратти составляет 17 миллионов евро за сезон

Как уже сообщал «СЭ», «ПСЖ» продлил контракт с полузащитником Марко Верратти. Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, после подписания нового контракта зарплата Верратти в «ПСЖ» заметно возросла и составляет теперь 17 миллионов евро в год.

26-летний Верратти перешел в «ПСЖ» в июле 2012 года из «Пескары» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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