СМИ: Нкунку отказался продлевать контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Кристофер Нкунку намерен покинуть команду. Как сообщает Le Parisien, 21-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года.

По данным источника, Нкунку объяснил это тем, что клуб не выполнил обещания по поводу игрового времени: в нынешнем сезоне полузащитник принял участие только в 20 матчах. Ближайшим летом он может быть продан. Интерес к нему проявляет "Арсенал".

Ранее от продления контракта с "ПСЖ" отказался Адриен Рабьо, которого за это отстранили от основной команды.