СМИ: Неймар остался в «ПСЖ» после уговоров Мбаппе и Верратти

Нападающий «ПСЖ» Неймар минувшим летом мог покинуть французский клуб. К 27-летнему бразильцу активный интерес проявляли «Барселона» и «Реал», которые все лето вели переговоры о возможном трансфере с французской стороной.

Однако Неймар решил остаться в «ПСЖ» после уговоров со стороны одноклубников. Наибольшее усердие в частых беседах проявляли полузащитник Марко Верратти и нападающий Кильян Мбаппе, утверждает Le Parisien.

Неймар пропустил старт сезона из-за травмы, но в двух последних матчах «ПСЖ» забил два победных гола.

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