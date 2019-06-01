СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании

Женщина обвинила форварда "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, информирует GloboEsporte.com. Преступление, по ее словам, произошло бы в парижском отеле 15 мая.

Пресс-служба Неймара заявила, что она еще не знает об этом случае, и прокомментирует, когда узнает подробности. Сам фуболист находится в расположении сборной Бразилии перед Кубком Америки.

Полиция сообщила, что женщина покинул Париж 17 июля, вернувшись в Бразилию, и был эмоционально потрясена, что побоялась зарегистрировать дело в другой стране, решив сделать это в полицейском участке в Сан-Паулу, где она и живет.

Она также рассказала, что Неймар заплатил за ее билет в Париж. Женщина прибыла в город 15-го числа и остановилась в отеле Sofitel Paris. Неймар прибыл в тот же день около 8 часов вечера и был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент "Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против воли жертвы".